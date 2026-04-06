Gonzalo Aman: “Fue muy lindo volver a jugar en el `Maxi´”

Gonzalo Aman volvió al club que lo vio nacer y mientras continúa con su formación en Peñarol, fue parte del equipo de la Liga Próximo que abrió la jornada del pasado sábado en el Maxigimnasio y también del plantel que aseguró su presencia a Play-Off con la victoria.

El olavarriense que integra el plantel de Peñarol habló con Infoeme finalizados los cotejos que significaron el regreso de la Liga Nacional a Olavarría tras 18 años.

“Fue muy lindo volver a jugar acá”, inició el juvenil que agregó: “Pudo venir mi familia, mi abuelo que hace mucho que no me veía y mis hermanos que se complica poder coordinar todos, asique me voy muy feliz”.

En el regreso a su club de origen, Gonzalo Aman se robó todas las miradas y se convirtió en la gran figura del encuentro entre Peñarol y Unión, correspondiente a la Liga Próximo, en la antesala del duelo de Liga Nacional.

El ex “Bataraz” tuvo una actuación sobresaliente, liderando al conjunto marplatense con 26 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en lo que fue victoria “Milrayitas” por 89 a 69 ante el elenco de Santa Fe.

“No arranqué bien el partido, pero por suerte me terminaron saliendo las cosas. Entreno mucho y por suerte se me abrió el aro”, se sinceró el de Olavarría que luego integró el banco de suplentes del plantel profesional, pero sin ver minutos.

Por otro lado, Aman también hizo un breve repaso de estos primeros meses del año donde finalizó sus estudios secundarios y completó dos citaciones a la Pre-Selección Argentina U18 que se prepara para la Ameri-Cup.

“Espero poder jugar la Ameri-Cup con la Selección, estuve en las convocatorias y eso me pone feliz, pero falta y tengo que seguir trabajando”, se ilusionó para después agregar: “Espero poder seguir formando parte del equipo, tengo grandes expectativas, pero también tengo que enfocarme en estudiar ahora que ya terminé la escuela”.