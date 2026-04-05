Liga Nacional: el Maxigimnasio revivió sus grandes épocas y Peñarol clasificó a Play-Off

Volvió la máxima categoría del básquet nacional a Olavarría y fue con triunfo de Peñarol en un buen espectáculo y buen marco de público.

Peñarol se impuso por 84 a 83 ante Unión de Santa Fe en el gimnasio del Club Estudiantes y aseguró su clasificación a la postemporada en un cotejo de momentos.

Posterior homenaje a los héroes de Malvinas, las acciones iniciaron con elenco marplatense decidido a hacer valer su localía así fuera a más de 300 kilómetros de su sede y cerró los primeros 10 minutos con un buen parcial a su favor.

La reacción santafesina llegó en el segundo cuarto donde ajustó en defensa y pasó al frente por primera vez con un buen trabajo colectivo, trabajo que logró sostener hasta el descanso largo ante los intentos del "Milrayitas"

Tras el entretiempo, en el periodo más friccionado de los cuatros, Peñarol volvió a dominar y desde la línea de tiro libres comenzó a alejarse, pero el “Tatengue” no se dio por vencido y en los últimos 10 minutos, fue a por la gloria.

La visita remontó una docena de puntos de diferencia y tuvo la victoria en el tiro del final, con un triple de Franco Balbi que completó una actuación fenomenal, pero pegó en el aro y salió para el festejo de Peñarol que sumó más que una victoria, aseguró su presencia en los Play-Off.

Fue show en Olavarría, gran marco de público dijo presente, llegó un importante número desde Mar del Plata también y Estudiantes -tras 18 años- volvió a recordar lo que es albergar un partido de Liga Nacional.

Síntesis Peñarol – Unión:

Estadio: Maxigimnasio del Parque Guerrero

Árbitros: Estevez, P., Lorenzo, R. y Anselmo, F.

Peñarol (85): Thornton (10), Basualdo (8), Guerra (14), Pérez Tapia (17), Carrera (10) -FI- Acuña (4), Armand (10), Chiaraviglio (2), Córdoba (0), Vázquez (10). DT- Leonardo Costa

Unión (83): Guerra (7), Balbi (35), Akwuba (7), Hure (3), Basabe (15) -FI- Vogt (7), Araujo (0), Chamorro (2), Elías (0), Cabrera (7). DT- Ariel Rearte

Parciales: 15 – 06; 29 – 32; 58 – 49 y 85 – 83