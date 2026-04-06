“El Polo Judicial demandó una inversión de 26.800 millones”

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco, acompañado por el titular de la cartera de Infraestructura Gabriel Katopodis, brindó este lunes en horas de la mañana la tradicional conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la visita este miércoles del gobernador Axel Kicillof a Olavarría.

El dato más importante, vinculado con la participación del primer mandatario provincial en la inauguración del edificio del polo Judicial, fue que la obra demandó una inversión de 26.800 millones de pesos.

“El gobernador se va a mover a Olavarría para estar en una inauguración muy, muy importante, que es la obra del Polo Judicial que llevó adelante el ministerio de Infraestructura; una inversión muy, muy grande. Un edificio de tres plantas, con subsuelo, con una superficie total de más de 10 mil metros cuadrados y una inversión de 26.800 millones de pesos” reveló Bianco.

Calificó la obra como “una necesidad muy importante que tenía la zona, porque estaban los distintos tribunales repartidos en distintos lugares, donde había que pagar alquiler, ect. Entonces ahora pasan a tener un edificio propio”.

Luego dio otros detalles de la visita del Gobernador: “Firmará acuerdos en la municipalidad de Olavarría, como la incorporación del Municipio al programa 'Entramados', que hemos presentado aquí mismo y que pretende dar asistencia y atención a aquellos jóvenes que empiezan a incursionar en el delito, para evitar que esos problemas escalen”.

“Después firmará un convenio para la implementación del Sistema Multi-agencia y anillo digital provincial, para que se pueda llevar adelante la lectura de patentes vehiculares también en Olavarría” mencionó.

Bianco informó también “la firma de un convenio de asistencia técnica entre el ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Olavarría para la capacitación del personal de la nueva Guardia Urbana, que está lanzando el Municipio y por último la presentación de 20 nuevos efectivos policiales que se van a sumar a los destacamentos locales”.