Reunión informativa para los inscriptos en los Bonaerenses

El próximo martes a partir de las 19 se llevará a cabo en el Salón Rivadavia una reunión informativa para los inscriptos en disciplinas deportivas de los Juegos Bonaerenses 2026, a los que se les dará a conocer cómo se disputará la etapa local.

La cita estará destinada a profesores y entrenadores de equipos o competidores anotados en disciplinas deportivas de categorías Juveniles y se brindarán precisiones respecto a días, horarios y sedes donde se llevarán a cabo las distintas competencias.

Como sucede año a año, está contemplada la realización de la etapa final en Mar del Plata, que se llevará a cabo en el mes de octubre.

Últimos días para anotarse

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, informó que se extendió el tiempo de inscripción hasta el próximo 25 de mayo inclusive.

Los participantes en disciplinas reservadas para categorías Juveniles y para Personas con Discapacidad podrán anotarse de manera online a través de la página juegos.gba.gob.ar.

Por su parte, personas mayores (desde los 60 años) deberán acercarse hasta la sede de la Dirección de Deporte Social, ubicada en Av. Del Valle 3549 (La Casa del Deporte), de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

Aquellos interesados deberán concurrir con los datos para la inscripción como también los datos de las o los compañeros en las disciplinas (nombre y apellido completo, DNI, fecha de nacimiento, edad, dirección y teléfono).

En cuanto disciplinas Culturales, los interesados podrán inscribirse en la Subsecretaría de Cultura (R. Sáenz Peña 2635) de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o bien por correo electrónico a bonaerensecultura@olavarria.gov.ar.