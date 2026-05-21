GIRO: Nuevas ubicaciones en barrios y localidades

El Programa GIRO sumó nuevas ubicaciones y redistribución de Ecopuntos en distintos lugares del Partido, con el objetivo de seguir optimizando el sistema de reciclaje y ampliar la cobertura en sectores que aún no cuentan con recolección diferenciada.

Detallaron que actualmente son 30 los contenedores que se encuentran colocados en sitios estratégicos tanto de la ciudad como de las localidades.

En ese sentido, destacaron que la mitad de los contenedores son nuevos y se trata de una distribución en la que se ponderó “poder llegar a nuevas ubicaciones, pero también considerar lugares que, por su alta circulación, ameritan contar con este servicio, como por ejemplos los Parques “Helios Eseverri” y Mitre, o la Casa del Bicentenario”.

Dentro de las nuevas ubicaciones se integraron los barrios Carlos Pellegrini, Matadero-Belén, Scac-Villa Magdalena, Alberdi, CECO III, Parque Arano y Trabajadores.

En cuanto a las localidades, se sumó a Sierra Chica, en Vezza D’Oglio y De los Fundadores. Además, en Loma Negra, que contaba con un único EcoPunto, se sumaron dos y los colocaron frente a las escuelas Nº 17 y Nº 79 respectivamente.

Asimismo, se amplió la cantidad de materiales a colocar en cada uno de esos EcoPuntos o “Campanas”. Papel, cartón, botellas de plástico y vidrio, envases de tetrabrik y aluminio, latas de aluminio y de conservas ya pueden ser colocadas en todos los contenedores.