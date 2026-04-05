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 - 5 de Abril de 2026 | 21:28

Torneo Pre-Federal Formativa: los locales recibieron a Olimpo

Entre sábado y domingo, la Liga Pre-Federal Formativa completó un nuevo fin de semana y los equipos de Olavarría, recibieron a Olimpo.

Fotos: Andrés Arouxet

El certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tuvo acción en diferentes gimnasios locales ya que Olimpo cerró su gira ante los representantes de la Asociación de Básquet de Olavarría.

 

Durante la jornada del sábado, el “aurinegro” bahiense visitó los gimnasios de Ferro y El Fortín y cerrando el fin de semana, se presentó en el Parque Guerrero.

 

 

Hubo victorias para Ferro en U15 y Estudiantes en U17.

 

Los resultados:

U13:

Ferro 35 – 110 Olimpo 

Estudiantes 59 – 74 Olimpo 

 

U15:

Ferro 79 – 51 Olimpo 

Estudiantes 57 – 59 Olimpo 

El Fortín 40 – 89 Olimpo 

 

 

U17:

Estudiantes 55 – 50 Olimpo 

El Fortín 32 – 92 Olimpo 

 

Fuente: prensa ABO

 

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