Torneo Pre-Federal Formativa: los locales recibieron a Olimpo

El certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tuvo acción en diferentes gimnasios locales ya que Olimpo cerró su gira ante los representantes de la Asociación de Básquet de Olavarría.
Durante la jornada del sábado, el “aurinegro” bahiense visitó los gimnasios de Ferro y El Fortín y cerrando el fin de semana, se presentó en el Parque Guerrero.
Hubo victorias para Ferro en U15 y Estudiantes en U17.
Los resultados:
U13:
Ferro 35 – 110 Olimpo
Estudiantes 59 – 74 Olimpo
U15:
Ferro 79 – 51 Olimpo
Estudiantes 57 – 59 Olimpo
El Fortín 40 – 89 Olimpo
U17:
Estudiantes 55 – 50 Olimpo
El Fortín 32 – 92 Olimpo
Fuente: prensa ABO