Torneo Pre-Federal Formativa: los locales recibieron a Olimpo

El certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tuvo acción en diferentes gimnasios locales ya que Olimpo cerró su gira ante los representantes de la Asociación de Básquet de Olavarría.

Durante la jornada del sábado, el “aurinegro” bahiense visitó los gimnasios de Ferro y El Fortín y cerrando el fin de semana, se presentó en el Parque Guerrero.

Hubo victorias para Ferro en U15 y Estudiantes en U17.

Los resultados:

U13:

Ferro 35 – 110 Olimpo

Estudiantes 59 – 74 Olimpo

U15:

Ferro 79 – 51 Olimpo

Estudiantes 57 – 59 Olimpo

El Fortín 40 – 89 Olimpo

U17:

Estudiantes 55 – 50 Olimpo

El Fortín 32 – 92 Olimpo

Fuente: prensa ABO