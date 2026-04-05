Atletismo: Olavarría fue sede del “Torneo Atlético de Otoño”

La competencia organizada desde la Subsecretaría de Deportes, junto a la Escuela de Atletismo del Club El Fortín convocó a chicos y chicas de todas las edades, quienes arribaron de distintos puntos de la ciudad y la región.

La actividad se inició alrededor de las 10 horas, en el predio ubicado en el Parque Avellaneda, donde se desarrollaron pruebas de pista y campo, que convocaron no sólo a chicos, chicas y adolescentes, sino también a familia y amigos.

Contó con la participación de atletas de la Escuela Municipal de Olavarría, la Escuela de Atletismo del club El Fortín, Unión y Esperanza de Laprida, el grupo local CB Running, CEF 124 y la Escuela Municipal de Saladillo.

Vale destacar, por último, que se realizaron pruebas individuales tanto de pista, de velocidad y de fondo, como así también de salto y lanzamiento en los espacios que recientemente fueron reacondicionados desde la Municipalidad.

Fuente: prensa Municipal