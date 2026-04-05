Liga Nacional Femenina: gran aporte de Juárez en el inicio de Play-Off

En Colonia Caroya, iniciaron los Play-Off del Torneo Clausura de la máxima categoría del básquet nacional y fue con victoria para el equipo que cuenta con presencia local.

Chañares se llevó el primer punto de la llave ante Bochas en condición de visitante. Fue 67 a 48 con un demoledor parcial de 23-3 en el último parcial ante un rival que lo puso en aprietos en los primeros 30 minutos.

La olavarriense Lucía Juárez fue la goleadora del partido con 18 puntos en 20:25 minutos. Además, la base del equipo cordobés sumó 2 rebotes.