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 - 6 de Abril de 2026 | 13:07

Liga Nacional Femenina: gran aporte de Juárez en el inicio de Play-Off

La Liga Nacional Femenina inició con los Play-Off del segundo torneo de la temporada y Chañares inició la serie con victoria. Lucía Juárez fue la goleadora del partido.

En Colonia Caroya, iniciaron los Play-Off del Torneo Clausura de la máxima categoría del básquet nacional y fue con victoria para el equipo que cuenta con presencia local.

 

Chañares se llevó el primer punto de la llave ante Bochas en condición de visitante. Fue 67 a 48 con un demoledor parcial de 23-3 en el último parcial ante un rival que lo puso en aprietos en los primeros 30 minutos.

 

La olavarriense Lucía Juárez fue la goleadora del partido con 18 puntos en 20:25 minutos. Además, la base del equipo cordobés sumó 2 rebotes.

 

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