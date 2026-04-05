Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó una nueva fecha del Torneo Apertura para las tres categorías.

En diferentes escenarios se jugó la 5° fecha para la categoría +42, mientras que fue turno de la 4° en las dos divisionales mayores.

En la previa al comienzo de la jornada, hubo homenaje a ex combatientes de Malvinas y a los héroes caídos en la Guerra.

Los resultados:

+42

Ferro Seniors 8 (Hergesheimer -2-, Miramon -2-, Kuhn, Pagella, Rubio -2-) – 1 (Rasjido) Santa Águeda

El Provincial 7 (Cejas, Díaz -2-, Sparaino, Scibiglia, A., Scibiglia, G. -2-) – 0 Villa Aurora

Hinojo 4 (Bustamante -2-, Cipres, Sotelo) –0 10 de Junio

Loma Negra 4 (Montero, Pellejero, Toro, Valencia) – 0 Lo Viejo Funciona

Deportivo Olavarría 2 (Colo, Mourlas) – 1 (Soutrelle) Amanecer Argentino

Santa Catalina 3 (Álvarez, Izarra, Martínez) – 0 Villa Magdalena

Mariano Moreno 3 (Alonso, Contreras, Giacomaso) – 0 Santa Luisa

San Martín 2 (Meira, Schroh) – 0 Molino Viejo

Soc. Fomento M. Moreno 2 (Ramos, Barragán) – 1 (López Fernández) La Candela

Deportivo Fran 0–0 Tercer Tiempo

+50:

Pueblo Nuevo 2 (Arena, Doucedes) – 0 Peña de Boca

Carboneros 1 (Lurbe) – 1 (Violante) Los Tigres

Truck Vial 1 (Ragg) – 1 (Ruppel) Sociedad de Fomento Los Robles

La Candela 0–0 El Fortín

Complejo El Indio 0–0 Pinturería Norres

+55:

Mariano Moreno 5 (Ponce, González -4-) – 1 (Quintana) Viajantes

La Tradición 0 – 4 (Baliño -2-, Salvareschi -2-) Carboneros

Camioneros 3 (Gómez, Mattos, Sosa) – 1 (Gallo) Veteranos Continentales

Independiente Loma Negra 3 (Paredes -3-) – 1 (Eyarch) Defensores de Hinojo

Hinojo 3 (Kunn, Rosas, Vailati) – 1 (Espinosa) Agrupación Malvinas

Independiente de Chillar 1 (Andreu) – 0 Club Espigas

Ferro 2 (Bocon, Pérez) – 2 (Delippo) Mecánica Cortez

El Fortín 1 (Fritz) – 1 (Freizer) La Candela

Libre: Pueblo Nuevo