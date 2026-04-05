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 - 5 de Abril de 2026 | 18:04

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que volvieron a la cancha tras la postergación obligada por el mal tiempo.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó una nueva fecha del Torneo Apertura para las tres categorías.

 

En diferentes escenarios se jugó la 5° fecha para la categoría +42, mientras que fue turno de la 4° en las dos divisionales mayores.

 

En la previa al comienzo de la jornada, hubo homenaje a ex combatientes de Malvinas y a los héroes caídos en la Guerra.

 

Los resultados:

+42

Ferro Seniors 8 (Hergesheimer -2-, Miramon -2-, Kuhn, Pagella, Rubio -2-) – 1 (Rasjido) Santa Águeda 

El Provincial 7 (Cejas, Díaz -2-, Sparaino, Scibiglia, A., Scibiglia, G. -2-) – 0 Villa Aurora 

Hinojo 4 (Bustamante -2-, Cipres, Sotelo) –0 10 de Junio 

Loma Negra 4 (Montero, Pellejero, Toro, Valencia) – 0 Lo Viejo Funciona 

Deportivo Olavarría 2 (Colo, Mourlas) – 1 (Soutrelle) Amanecer Argentino 

Santa Catalina 3 (Álvarez, Izarra, Martínez) – 0 Villa Magdalena 

Mariano Moreno 3 (Alonso, Contreras, Giacomaso) – 0 Santa Luisa 

San Martín 2 (Meira, Schroh) – 0 Molino Viejo 

Soc. Fomento M. Moreno 2 (Ramos, Barragán) – 1 (López Fernández) La Candela 

Deportivo Fran 0–0 Tercer Tiempo

 

+50:

Pueblo Nuevo 2 (Arena, Doucedes) – 0 Peña de Boca 

Carboneros 1 (Lurbe) – 1 (Violante) Los Tigres 

Truck Vial 1 (Ragg) – 1 (Ruppel) Sociedad de Fomento Los Robles 

La Candela 0–0 El Fortín 

Complejo El Indio 0–0 Pinturería Norres

 

+55:

Mariano Moreno 5 (Ponce, González -4-) – 1 (Quintana) Viajantes 

La Tradición 0 – 4 (Baliño -2-, Salvareschi -2-) Carboneros 

Camioneros 3 (Gómez, Mattos, Sosa) – 1 (Gallo) Veteranos Continentales 

Independiente Loma Negra 3 (Paredes -3-) – 1 (Eyarch) Defensores de Hinojo 

Hinojo 3 (Kunn, Rosas, Vailati) – 1 (Espinosa) Agrupación Malvinas 

Independiente de Chillar 1 (Andreu) – 0 Club Espigas 

Ferro 2 (Bocon, Pérez) – 2 (Delippo) Mecánica Cortez 

El Fortín 1 (Fritz) – 1 (Freizer) La Candela 

Libre: Pueblo Nuevo

 

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