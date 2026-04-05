Golf: Duarte, Farías y Correa los mejores frente al viento | Infoeme
Domingo 05 de Abril 2026 - 22:43hs
10°
Domingo 05 de Abril 2026 - 22:43hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 5 de Abril de 2026 | 17:08

Golf: Duarte, Farías y Correa los mejores frente al viento

En la jornada del último sábado, Alberto Duarte, Pablo Farías y Christian Correa se consagraron ganadores del torneo TSI2 que le hizo frente al frío y al viento.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías.

 

Alberto Duarte con 71 golpes netos se consagró campeón en Hasta 14 de Hándicap y fue escoltado por Raúl Bidé y Guillermo Laspina con 72 golpes.

 

En De 15 a 24, la victoria fue para Pablo Farías con 70 golpes. Federico Matharan Gubitosi con 73 golpes y Pablo Coria con 75 completaron el podio.

 

Por último, Christian Correa con 70 golpes fue el ganador en De 25 al máximo con Mariano Palacios con 74 golpes y Fernando López Osornio con 76 golpes como inmediatos perseguidores.

 

La agenda del golf continúa el próximo sábado con el Torneo Memorial "Alfredo Arroyo".

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME