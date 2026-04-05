Golf: Duarte, Farías y Correa los mejores frente al viento

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías.

Alberto Duarte con 71 golpes netos se consagró campeón en Hasta 14 de Hándicap y fue escoltado por Raúl Bidé y Guillermo Laspina con 72 golpes.

En De 15 a 24, la victoria fue para Pablo Farías con 70 golpes. Federico Matharan Gubitosi con 73 golpes y Pablo Coria con 75 completaron el podio.

Por último, Christian Correa con 70 golpes fue el ganador en De 25 al máximo con Mariano Palacios con 74 golpes y Fernando López Osornio con 76 golpes como inmediatos perseguidores.

La agenda del golf continúa el próximo sábado con el Torneo Memorial "Alfredo Arroyo".

Fuente: Prensa CAE