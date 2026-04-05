Inicio de semana con probabilidades de lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la semana estará marcado por condiciones inestables en Olavarría, con lluvias que se extenderán durante las primeras dos jornadas.

El lunes se presentará con lluvias aisladas a lo largo de todo el día, una temperatura máxima que alcanzará los 16 grados y vientos que podrían llegar a los 22 kilómetros por hora.

Para el martes, el panorama no mostrará mejoras: se prevén precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura máxima que trepará hasta los 19 grados.

Recién el miércoles comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 10, marcando el fin del período más inestable.