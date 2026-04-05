Inicio de semana con probabilidades de lluvias | Infoeme
Domingo 05 de Abril 2026 - 22:48hs
10°
Domingo 05 de Abril 2026 - 22:48hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Tiempo en Olavarría
 - 5 de Abril de 2026 | 17:49

Inicio de semana con probabilidades de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas inestables para el lunes y martes, con precipitaciones persistentes y temperaturas frescas. La mejora recién llegaría el miércoles.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la semana estará marcado por condiciones inestables en Olavarría, con lluvias que se extenderán durante las primeras dos jornadas.

El lunes se presentará con lluvias aisladas a lo largo de todo el día, una temperatura máxima que alcanzará los 16 grados y vientos que podrían llegar a los 22 kilómetros por hora.

Para el martes, el panorama no mostrará mejoras: se prevén precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura máxima que trepará hasta los 19 grados.

Recién el miércoles comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 10, marcando el fin del período más inestable.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME