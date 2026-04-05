Estudiantes sale a la ruta esperando seguir festejando

En la continuidad de la Zona A de la Conferencia Sudeste, Estudiantes viajará a Tandil para enfrentar a Independiente.

Este domingo 4 de abril a las 20:30 horas en el gimnasio Duggan Martignoni de la ciudad de Tandil, el “Bataraz” visitará a Independiente intentando repetir su última actuación y sumar su primera victoria en condición de visitante.

El elenco olavarriense podrá contar con Mateo Rincón, finalmente habilitado y será parte de la delegación de 13 jugadores que definió Mariano Iglesias.

En la previa de lo que será el duelo, el DT anticipó: “El resultado anterior no refleja del todo la realidad, ellos tenían bajas. Seguramente ambos vamos a ajustar, sobre todo en defensa”, sobre la abultada victoria que lograron sus dirigidos.

Federico Marin, Santiago Arese, Adriano Maretto, Franco Piccinelli, Elías Molina, Ignacio Murias, Mateo Framiñan, Mateo Rincón, Valentino Cuadrillero, Juan Emilio Ulloa, Mateo Neuville, Luca Marin y Francisco Bahl serán los representantes locales que se presentarán en el gimnasio de la avenida Avellaneda.