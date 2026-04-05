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 - 5 de Abril de 2026 | 12:52

Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci fue el héroe

Luciano Tambucci fue el autor del triple sobre la chicharra que le dio la victoria a Villa Mitre en Mar del Plata en el segundo punto de la Reclasificación de la Conferencia Sur. En Viedma, Jeffrey Merchant también fue destacado.

Los olavarrienses que disputan, con sus equipos, la instancia de Reclasificación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina fueron protagonistas en la noche del sábado.

 

En Mar del Plata, Villa Mitre igualó la serie ante Quilmes. Se impuso 74 a 71 con un triple de Luciano Tambucci contra la chicharra.

 

El “Tricolor” que fue el único equipo de la Conferencia Sur que ganó de visitante había salido a demostrar que la dura derrota sufrida 72 horas antes había sido olvidada y en un duelo de trámite parejo logró robarse la localía.

 

En el elenco de Bahía Blanca, Tambucci aportó, además del triple clave, otros 2 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 16:56.

 

Por otro lado, Deportivo Viedma aumentó su ventaja al derrotar 95 a 91 a Centenario.  Con carácter, intensidad y el empuje de su gente que colmó el Ángel Cayetano Arias, el equipo rionegrino volvió a hacerse fuerte en casa y quedó a un paso de la clasificación, con la serie 2-0 a su favor.

 

Jeffrey Merchant fue una de las figuras del equipo con 28:28 minutos jugados con 17 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

 

Las series de la Conferencia Sur tendrán continuidad desde el próximo miércoles 8 de abril.

 

El triple de "Lucho" Tambucci:

 

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