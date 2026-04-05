Fútbol Menor: la fecha se completó con muchos más goles

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 3° fecha en diferentes escenarios y con muchos goles.

La jornada que había iniciado con goleadas de Estudiantes ante Loma Negra el pasado viernes, tuvo más triunfos del “Bata” ante el “Celeste” en Villa Alfredo Fortabat y también tuvo todos festejos de Embajadores ante Sierra Chica.

Además, El Fortín sumó más que Racing en otro de los duelos con seis enfrentamientos y Municipales fue poco más que San Martín en el Pozo Serrano.

Por último, Villa Mailín logró sumar sus primeros puntos en la competencia oficial.

Los resultados:

En Décima:

Racing 1 – 1 El Fortín

Embajadores 4 – 0 Sierra Chica

San Martín 3 – 1 Municipales

En Novena:

Racing 1 – 2 El Fortín

Embajadores 4 – 2 Sierra Chica

En Octava:

Racing 1 – 1 El Fortín

San Martín 1 – 3 Municipales En Séptima:

El Fortín 3 – 0 Racing

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes

Villa Maílin 2 – 2 Luján

Hinojo 2 – 1 Colonias y Cerros

En Sexta:

El Fortín 4 – 0 Racing

Loma Negra 0 – 2 Estudiantes

Embajadores 6 – 1 Sierra Chica

En Quinta:

El Fortín 1 – 3 Racing

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes

San Martín 0 – 1 Municipales

Torneo Proyección:

Embajadores 2 - 2 Luján