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 - 5 de Abril de 2026 | 00:42

Fútbol Menor: la fecha se completó con muchos más goles

En la jornada del sábado se jugó la continuidad del Torneo “Mario Buceta” y fue con goles en todos los partidos.

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 3° fecha en diferentes escenarios y con muchos goles.

 

La jornada que había iniciado con goleadas de Estudiantes ante Loma Negra el pasado viernes, tuvo más triunfos del “Bata” ante el “Celeste” en Villa Alfredo Fortabat y también tuvo todos festejos de Embajadores ante Sierra Chica.

 

Además, El Fortín sumó más que Racing en otro de los duelos con seis enfrentamientos y Municipales fue poco más que San Martín en el Pozo Serrano.

 

 

Por último, Villa Mailín logró sumar sus primeros puntos en la competencia oficial.

 

Los resultados:

En Décima:

Racing 1 – 1 El Fortín 

Embajadores 4 – 0 Sierra Chica 

San Martín 3 – 1 Municipales 

 

En Novena:

Racing 1 – 2 El Fortín 

Embajadores 4 – 2 Sierra Chica 

 

En Octava:

Racing 1 – 1 El Fortín 

San Martín 1 – 3 Municipales En Séptima:

 

El Fortín 3 – 0 Racing 

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes 

Villa Maílin 2 – 2 Luján 

Hinojo 2 – 1 Colonias y Cerros 

 

En Sexta:

El Fortín 4 – 0 Racing 

Loma Negra 0 – 2 Estudiantes 

Embajadores 6 – 1 Sierra Chica 

 

En Quinta:

El Fortín 1 – 3 Racing 

Loma Negra 0 – 4 Estudiantes 

San Martín 0 – 1 Municipales

 

Torneo Proyección:

Embajadores 2 - 2 Luján

 

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