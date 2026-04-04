Debut para el handball “albinegro” en el Torneo Apertura

Varias categorías del handball de Estudiantes tuvieron su estreno en el Torneo Apertura que organiza la Asociación Amiga del Balonmano.
Los planteles del “Bata” enfrentaron a Handball Riestra en la primera fecha del certamen, pero debido a las lluvias en la localidad de Riestra, se pudieron disputar solamente tres partidos.
Los resultados:
Infantiles Masculino:
Handball Riestra 0 – 4 CAE
Infantiles Femenino:
Handball Riestra 0 – 4 CAE
Menores Femenino:
Handball Riestra 29 – 22 CAE
Fuente: prensa CAE