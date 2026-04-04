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 - 4 de Abril de 2026 | 19:28

Debut para el handball “albinegro” en el Torneo Apertura

En la jornada del último sábado, inició la actividad oficial para el handball de Estudiantes.

Varias categorías del handball de Estudiantes tuvieron su estreno en el Torneo Apertura que organiza la Asociación Amiga del Balonmano.

 

Los planteles del “Bata” enfrentaron a Handball Riestra en la primera fecha del certamen, pero debido a las lluvias en la localidad de Riestra, se pudieron disputar solamente tres partidos.

 

Los resultados:

Infantiles Masculino:

Handball Riestra 0 – 4 CAE 

Infantiles Femenino:

Handball Riestra 0 – 4 CAE 

Menores Femenino:

Handball Riestra 29 – 22 CAE 

 

Fuente: prensa CAE

 

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