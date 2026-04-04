Ajedrez: Horacio Pereyra se consagró campeón en Mar del Plata

El pasado fin de semana se completó una nueva edición del tradicional Abierto Internacional de Ajedrez de Mar del Plata y en una de las competencias complementarias del evento, hubo festejo olavarriense.

En el torneo IRT Blitz, que reunió a un total de 27 número de jugadores y se desarrolló por sistema suizo a 9 rondas, con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada, terminó con la consagración de Horacio Pereyra (2127), quien se quedó con el primer puesto tras sumar 8 puntos sobre 9 posibles, con un saldo de ocho victorias y una derrota. Su rendimiento le permitió alcanzar una performance de 2242 y sumar 21,8 puntos de Elo, coronando una labor de altísimo nivel.

La delegación olavarriense completó una actuación sobresaliente, con Lautaro Sampaoli que finalizó en la 13° posición con 5 unidades (+5, -4) y una performance de 1686.

De esta manera, los representantes de Olavarría continúan sumando experiencia y protagonismo en eventos de relevancia dentro del calendario ajedrecístico del país.

Fuente: prensa F.A.O.