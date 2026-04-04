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 - 4 de Abril de 2026 | 18:41

Ajedrez: Horacio Pereyra se consagró campeón en Mar del Plata

Horacio Pereyra se consagró campeón en el torneo IRT Blitz del Abierto Internacional de Ajedrez de Mar del Plata. 

El pasado fin de semana se completó una nueva edición del tradicional Abierto Internacional de Ajedrez de Mar del Plata y en una de las competencias complementarias del evento, hubo festejo olavarriense.

 

En el torneo IRT Blitz, que reunió a un total de 27 número de jugadores y se desarrolló por sistema suizo a 9 rondas, con un ritmo de juego de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada, terminó con la consagración de Horacio Pereyra (2127), quien se quedó con el primer puesto tras sumar 8 puntos sobre 9 posibles, con un saldo de ocho victorias y una derrota. Su rendimiento le permitió alcanzar una performance de 2242 y sumar 21,8 puntos de Elo, coronando una labor de altísimo nivel.

 

La delegación olavarriense completó una actuación sobresaliente, con Lautaro Sampaoli que finalizó en la 13° posición con 5 unidades (+5, -4) y una performance de 1686.

 

De esta manera, los representantes de Olavarría continúan sumando experiencia y protagonismo en eventos de relevancia dentro del calendario ajedrecístico del país.

 

Fuente: prensa F.A.O.

 

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