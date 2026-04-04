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 - 4 de Abril de 2026 | 18:40

Ajedrez: Pedreira fue el campeón en el Torneo Oficial de Tercera

En el transcurso de la última semana se completó el Torneo Oficial de Tercera Categoría. Alan Pedreira fue campeón y además se definieron los otros cinco ascensos.

La Federación de Ajedrez de Olavarría completó su primera competencia oficial del 2026 con la última ronda del Torneo Oficial de Tercera donde se definieron los ascensos.

 

El certamen, que reunió a dieciocho competidores y se jugó por sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de 60'+30", definió a los seis jugadores que obtuvieron el ascenso a la Segunda Categoría.

 

El primer puesto quedó en manos de Alan Pedreira, quien totalizó 5,5 puntos a lo largo de las siete rondas. Pese a caer por incomparecencia en la última partida frente a Darío Giménez, el líder logró sostener la ventaja y consagrarse campeón del certamen.

 

Completaron el podio Bautista Arouxet y Jonatan Ibarra, ambos con 5 unidades. También con 5 puntos concluyó Darío Giménez, en la cuarta posición. El quinto lugar fue para Jesica Biarlo con 4,5 puntos, seguida por Miqueas Echegaray, quien encabezó el lote de jugadores con 4 unidades, grupo que también integraron Franco Chillón, Adolfo Abdala, Jonathan Brun y Axel Santillán.

 

De esta manera, Alan Pedreira, Bautista Arouxet, Jonatan Ibarra, Darío Giménez, Jesica Biarlo y Miqueas Echegaray obtuvieron su lugar en la Segunda Categoría.

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

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