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 - 4 de Abril de 2026 | 17:18

Estudiantes anunció los refuerzos para el Pre-Federal

Morena Lemma y Delfina Juárez se suman a Estudiantes de cara a la Liga Pre-Federal Femenina 2026 que iniciará la venidera semana.

Estudiantes anunció la contratación de dos refuerzos para su primera participación en la Liga Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

 

En las últimas horas, el primer equipo femenino del Club Estudiantes confirmó las fichas que oficiarán de refuerzos en su debut en competencias provinciales. Ambas llegan desde Independiente de Tandil.

 

Morena Lemma se transformó en el primer refuerzo del “Bata” para el Pre-Federal Femenino 2026. La interna tandilense, de 24 años, puede desempeñarse como ala y ala-pívot y llega al Parque Guerrero para aportar jerarquía, presencia física y gol al juego interior del equipo que representará a la institución en la próxima competencia provincial.

 

Proveniente de Independiente de Tandil, Lemma arriba tras un destacado presente en el básquet regional. Con la camiseta número 4 del conjunto rojinegro, se consagró campeona del Torneo Oficial de la ABO 2024, siendo además la máxima anotadora en la final. Durante la temporada 2025 sostuvo un rendimiento de alto nivel, consagrándose como goleadora del Torneo de Primera División y consolidándose como una de las jugadoras más determinantes de la competencia.

 

Además, el plantel dirigido por Ramiro Bou también anunció la llegada de Delfina Juárez. La base, de 20 años, oriunda de Tres Arroyos y proveniente de Independiente de Tandil, ocupará ficha Juvenil dentro del plantel y llega para aportar conducción, lectura de juego y orden al equipo. 

 

Juárez cuenta con un destacado presente, habiendo sido elegida como MVP del Torneo de Primera División de la ABO en dos temporadas consecutivas, logro que consiguió defendiendo los colores de Independiente de Tandil. Además, se caracteriza por su agresividad ofensiva y su capacidad para generar juego, con constante presencia cerca del aro.

 

Fuente: prensa CAE

 

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