La buscaban en Tandil desde 2024, fue hallada en Olavarría

Una mujer de 48 años que era buscada por la justicia de Tandil fue localizada en Olavarría este viernes.

Personal del Comando de Patrullas, a raíz de un llamado al 911, se comisionó a avenida Ituzaingó y calle Coronel Benito Machado. Allí interceptó a la femenina y, al cursar sus datos por el sistema informático, este arrojó que tenía paradero activo desde el 14 de junio del 2024, emanado por el Juzgado de Familia Nº2 de la vecina ciudad.

Fue trasladada a sede policial para cumplir con los recaudos legales.