"Juani" Vecchi fue elegido presidente en la Federación de Clubes de Tenis del Centro

Días atrás, la Federación de Clubes Tenis del Centro realizó su Asamblea Anual donde se aprobó el ejercicio 2025 y se renovaron las autoridades de la Comisión Directiva.
Juan Ignacio Vecchi fue elegido presidente de la Federación de Clubes Tenis del Centro para el periodo 2026/2028.
La renovación de autoridades para la entidad que regula el tenis en la región también cuenta con más olavarrienses como parte de la Comisión Directiva por los próximos dos años.
Renata Schmidt como Pro Secretaría y Gustavo Sevilla como Pro Tesorero ocupan cargos dentro del grupo de trabajo.
La Comisión Directiva:
Presidente: Juan Ignacio Vecchi
Vicepresidente: Daniel Juan Sosa
Secretaria: Mercedes Gonzalez Garcia
Pro Secretaria: Renata Soledad Schmidt
Tesorero: Ignacio Carlos Arbilla
Pro Tesorero: Gustavo Adolfo Sevilla
Vocales Titulares: Pablo Holofernes Lopez Badra,
Agustin Fuchila, Osvaldo Daniel Dadiego.
Vocales Suplentes: Gonzalo Vidal, Walter Ledesma.