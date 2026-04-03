"Juani" Vecchi fue elegido presidente en la Federación de Clubes de Tenis del Centro

Días atrás, la Federación de Clubes Tenis del Centro realizó su Asamblea Anual donde se aprobó el ejercicio 2025 y se renovaron las autoridades de la Comisión Directiva.

Juan Ignacio Vecchi fue elegido presidente de la Federación de Clubes Tenis del Centro para el periodo 2026/2028.

La renovación de autoridades para la entidad que regula el tenis en la región también cuenta con más olavarrienses como parte de la Comisión Directiva por los próximos dos años.

Renata Schmidt como Pro Secretaría y Gustavo Sevilla como Pro Tesorero ocupan cargos dentro del grupo de trabajo.

La Comisión Directiva:

Presidente: Juan Ignacio Vecchi

Vicepresidente: Daniel Juan Sosa

Secretaria: Mercedes Gonzalez Garcia

Pro Secretaria: Renata Soledad Schmidt

Tesorero: Ignacio Carlos Arbilla

Pro Tesorero: Gustavo Adolfo Sevilla

Vocales Titulares: Pablo Holofernes Lopez Badra,

Agustin Fuchila, Osvaldo Daniel Dadiego.

Vocales Suplentes: Gonzalo Vidal, Walter Ledesma.