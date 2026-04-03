FinEs: comenzó la inscripción a Materias Pendientes

El pasado lunes 30 de marzo inició nuevamente la inscripción al Programa FinEs Pendientes, para cursar la primera tutoría del ciclo lectivo 2026, que dará inicio el 20 de abril en el horario de 18 a 22 hs. Se comenzará con la recepción de documentación para la organización de dichos encuentros que tendrá una duración de ocho semanas, finalizando el 12 de junio.

Dicha instancia posibilita a mayores de 18 años que culminaron sus estudios secundarios a rendir materias adeudadas de otras instituciones en forma presencial. Por inscripciones o consultas deberán dirigirse a la oficina ubicada en EP N°1 (Sargento Cabral 2543, planta alta), lunes, martes y miércoles de 18 a 21 hs; y también en Inspección de Adultos cita en el Consejo Escolar (Rivadavia 2936, tercer piso) de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Para la efectiva inscripción al programa se deberá entregar en folio A4 la siguiente documentación: fotocopia de DNI y certificación de estudios previos o fotocopia de analítico parcial de la última escuela a la que concurrió el interesado/a.

Es importante destacar que se debe presentar indefectiblemente toda la documentación obligatoria ya que de esa manera el/la estudiante tendrá un ingreso definitivo a la tutoría correspondiente y un legajo personalizado que acompañará su recorrido educativo.

FinEs ofrece también la oportunidad de tramitar de manera gratuita el BEG (Boleto Estudiantil Gratuito) que coordina el Municipio de Olavarría, de tal forma que se pueda acceder al beneficio mientras se lleva adelante la cursada. Para tramitar el boleto se requieren dos copias del formulario web, fotocopia de DNI, tarjeta SUBE y domicilio actualizado (caso contrario deberán presentarse con la certificación de domicilio solicitada en el Registro Civil o con fotocopia de un servicio).

Finalmente, se invita a egresados y egresadas a concurrir a la oficina del programa FinEs con el DNI y retirar su título de bachiller, tanto de la orientación en Gestión y Administración, como en Ciencias Sociales.