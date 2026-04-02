Autorizan aumento en la cuota de colegios privados con subvención estatal

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron una suba promedio del 6,5 % en la cuota de los colegios con subvención estatal para todas las categorías, escalas y modalidades.

De esta manera, se definieron las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100 % de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril. En tanto, los que reciben subvenciones de hasta el 40 % para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660.

En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160. Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070, según se trate de establecimiento con subsidio de 100 % o de 40 %, respectivamente.

Los nuevos aranceles que deberán abonar los padres o tutores de alumnos a partir de abril fueron avalados por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que la gestión bonaerense cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.

La Provincia había autorizado un incremento del 3 % que se aplicó en marzo y en 2025 el último movimiento de los valores se había decretado el 30 de septiembre, con impacto en el último trimestre del ciclo pasado.