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En los próximos días iniciará la depuración de historias clínicas

Se trata de la documentación correspondiente a pacientes fallecidos entre los años 1994 y 2015. Vence el plazo para que familiares y derechohabientes soliciten la preservación.

La Municipalidad de Olavarría, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nacional N° 26.529, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 1089/2012, recuerda que se ha iniciado el procedimiento de depuración de las Historias Clínicas correspondientes a pacientes fallecidos entre los años 1994 y 2015, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 4361/25.

 

En tal sentido, se reitera a los familiares y/o derechohabientes de dichos titulares que podrán ejercer los derechos que les asisten en relación con el acceso, retiro o conservación de la documentación clínica correspondiente.

 

Para ello, deberán completar el formulario online al que se accede ingresando a la página web del Municipio para coordinar el retiro de la documentación requerida por el Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

 

El listado puede ser consultado o descargado. Permanecerá disponible en el apartado de “Documentos Públicos” del sitio web del Municipio.

 

Se recuerda, a la par, que el pasado 4 de febrero del corriente año se dio inicio a un plazo de 90 días corridos para la realización del mencionado trámite.

 

Vencido dicho plazo, y no habiéndose registrado presentaciones u oposiciones fundadas, se procederá a la depuración definitiva de las historias clínicas involucradas, sin que ello implique vulneración de derechos adquiridos.

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