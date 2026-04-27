Olavarrienses se lucieron en el Campo de Deportes de la UNLP

Representantes de El Fortín y CB Running compitieron en La Plata de un certamen nacional y fue con destacadas actuaciones.

En el Campo de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata, David Clar se consagró campeón provincial en la distancia de 400 metros con un registro de 53.03. Previamente se había impuesto en su serie con 52.9.

El atleta de El Fortín, también sumó una medalla de plata en los 400 metros con vallas con un registro de 59.17.

También fue destacado lo hecho por Bruno Pezet Paz que en la prueba de 3000 metros con obstáculos fue segundo y con una marca de 10:46 logró la clasificación al Campeonato Nacional Sub20 a disputarse en Concepción del Uruguay.

Además, entre los caballeros, Nicolás Pezet Paz corrió los 800 metros donde fue 4° con 2:03 entre 20 participantes y en los 1500 metros finalizó en la misma posición con un tiempo de 4:10, mejorando su marca personal.

Entre los Varones de El Fortín, Benicio Palacio Leal corrió los 100 metros y finalizó con 12.68 y en los 200 metros logró 26.56 y Valentín Cocha, en 400 metros mejoró su registro con 1:06.14 que le valió la tercera posición de su serie y en los 800 metros completó la prueba con 2:26.15.

Por otro lado, la representante de CB, Pía Siris, dijo presente en tres pruebas. Fue 4° en la serie de 100 metros con 14.93, registró 32.54 en los 200 metros y en salto en largo logró una marca de 3 metros y 81 centímetros.

Catalina Bettiga, de El Fortín, también corrió los 100 metros y fue cuarta en su serie con 15.16 y en los 400 metros tuvo un tiempo de 1:29.32; mientras que Úrsula Bellinzoni logró la clasificación a la final en los 400 metros donde fue 5° con 1:03.15 y en los 800 metros, tuvo un registro de 2:33.13

Malena Tello fue otra de las representantes locales en la serie de 400 metros que completó en 1:08.19 y en los 800 metros, fue 5° con 2:36.81.

Por último, Catalina Bettiga corrió en la serie de los 200 metros y participó de la prueba de Salto en Largo donde registró 4 metros y 22 centímetros y Micaela Mussi, en la final por tiempo de los 1500 metros, logró un registro de 7:12.15 para ubicarse en la 8° colocación.

Toda la delegación “Fortinera” estuvo acompañada por el entrenador Jorge “Boby” Bellinzoni, mientras que en CB Running dijo presente la profesora Carolina Bustos.