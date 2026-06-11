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 - 11 de Junio de 2026 | 21:59

El “Bata” volvió con derrota al Torneo Regional Pampeano B

El rugby del Club Atlético Estudiantes volvió el pasado sábado a competir en el Torneo Regional Pampeano B, una de las competencias más exigentes y prestigiosas de la provincia de Buenos Aires y fue con caída.

Estudiantes volvió a una de las competencias más importantes de la Provincia y fue con derrota en Tandil.

 

El “Bataraz” enfrentó a Los 50, uno de los equipos con mayor tradición en este tipo de certámenes regionales y fue caída.

 

El retorno al Regional Pampeano B llega luego de una destacada actuación de Estudiantes en el certamen de UROBA, rendimiento que le permitió volver a ganarse un lugar entre los protagonistas de la competencia regional.

 

Los resultados:

En Primera División

Los 50 62 – 8 Estudiantes

En Intermedia

Los 50 59 – 0 Estudiantes

 

Fuente: prensa CAE

 

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