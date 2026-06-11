El “Bata” volvió con derrota al Torneo Regional Pampeano B

Estudiantes volvió a una de las competencias más importantes de la Provincia y fue con derrota en Tandil.

El “Bataraz” enfrentó a Los 50, uno de los equipos con mayor tradición en este tipo de certámenes regionales y fue caída.

El retorno al Regional Pampeano B llega luego de una destacada actuación de Estudiantes en el certamen de UROBA, rendimiento que le permitió volver a ganarse un lugar entre los protagonistas de la competencia regional.

Los resultados:

En Primera División

Los 50 62 – 8 Estudiantes

En Intermedia

Los 50 59 – 0 Estudiantes

Fuente: prensa CAE