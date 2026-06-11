La Ciudad tendrá el 100° Festival de Boxeo “Al Estilo Carlos López”

Organizado por Carlos López y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo, El Fortín recibirá un nuevo festival que será histórico ya que será el N°100 del emblemático organizador y promete un verdadero espectáculo.

El “Megafestival del Centenario” tendrá 19 peleas sobre el ring, varios títulos en disputa y la presencia de ocho escuelas de boxeo locales. Además, Karim Crucce, flamante campeón argentino de pesos pesados estará presente luego de una semana de entrenamientos en la Ciudad.

“Me enorgullece ser parte de la historia del deporte, fueron 10 años organizando Festivales y tengo la tranquilidad de que muchos boxeadores y muchas boxeadoras tuvieron su chance”, fueron las primeras palabras de Carlos López.

El organizador que sostuvo “que es el boxeo amateur es la verdadera cuna de campeones”, también recordó que “arranqué para dar una mano, pero en estos 10 años nos costó mucho conseguir apoyo”.

“Quiero recordar todo lo positivo, cada uno sabe por qué hace las cosas que hace. Pero yo estoy para seguir trabajando en el boxeo olavarriense” aseguró López no dejando de agradecer a quienes hicieron su público su apoyo tras la suspensión por amenaza de bomba del último festival.

La presentación también contó con la palabra de los protagonistas que coincidieron en agradecer a López por darles la oportunidad de subirse al ring.

“López hace un esfuerzo enorme para hacer los Festivales que hace, no hay en la Región alguien que haga uno por mes y acá lo tienen. No hay que darle bola a los envidiosos y hay que unirse para que se valore todo el trabajo que se hace”, alagó Karim Crucce, flamante campeón argentino que se ilusionó con poder volver a pelear en Olavarría.

En sintonía con el boxeador de Las Flores, Tomás Coca, uno de los locales que será protagonista del fondo del tan ansiado festival sentenció: “Lo que pasa en Olavarría es muy bueno, la calidad es buena y yo hoy tengo 40 peleas por las posibilidades que se me dieron”.

El evento en el recinto “Fortinero” comenzará a las 21:00 y se extenderá hasta las primeras horas del sábado en lo que será una velada histórica para el boxeo olavarriense.

La programación:

1° pelea

Brandon Ibarra (Matadero Box) vs Valentin Castañares (Azul)

2° pelea

Tobías Moriones (Pendas Box) vs Braian Vivas (FB Box)

3° pelea

Esteban Dorney (Las Flores) vs Benjamín Lucero (Rauch). Título AMBAPA

4° pelea

Emilio Barrios (Pendas Box) vs Matias Crotolari (Bolívar)

5° pelea

Maicol Urbina (FB Box) vs Mateo Maciel (Mar del Plata)

6° pelea

Sofia Olivetto (Oto Box) vs María Mollo (Mar del Plata)

7° pelea

Patricio Sarazola (Pendas Box) vs Emanuel Diaz (Mar del Plata). Titulo LBBA

8° pelea

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) vs Lucas Diaz (Mar del Plata). Titulo LBBA

9°pelea

Junior Bargas (Matadero Box) vs Milton Andrada (Azul)

10° pelea

Eric Tobio (Matadero Box) vs Elías Ayala (Las Flores)

11° pelea

Alejandro Tolosa (Pendas Box) vs Joaquin Cardarelli (Las Flores). Titulo LBBA

12° pelea

Facundo Farias (Escuela Municipal de Box) vs Jesús Almiron (Mar del Plata)

13° pelea

Jessica Young (FB Box) vs Antonella Leiva (La Plata)

14° pelea

Mauro Cardarelli (Las Flores) vs Ignacio Giménez (Mar del Platta). Título LBBA

15° pelea

Carlos Sánchez (Tito Videla Box) vs Tiziano Costa (Punta Alta)

16° pelea

Bruno Marín (FB Box) vs Diego Miranovich (Mar del Platta)

17° pelea

Franco Laffitte (Boxing Cos) vs Axel Álvarez (Tandil). Titulo LBBA

18° pelea

Tomas Coca (Turco Box) vs Cristian Fernández (Bahia Blanca)

19° pelea

Diego Requena (Matadero Box) vs Facundo Lescano (Tres Arroyos). Titulo LBBA