Torneo Interligas Juvenil: el “Bata” festejó doble | Infoeme
Lunes 27 de Abril 2026 - 23:02hs
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 - 27 de Abril de 2026 | 21:22

Torneo Interligas Juvenil: el “Bata” festejó doble

En la tarde de este lunes tuvo continuidad el Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías formativas y fue con festejos para Estudiantes en Villa Alfredo Fortabat.

Foto: prensa CAE

El certamen reservado para categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar sigue con la disputa de la 3° fecha y fue con duelos en Loma Negra.

 

El “Celeste” y Estudiantes se enfrentaron en las dos categorías en Villa Alfredo Fortabat y fue con goleadas para la visita.

 

Los resultados:

Sub12:

Loma Negra 0 – 7 Estudiantes

Sub14:

Loma Negra 0 – 3 Estudiantes

 

La programación:

Miércoles 29:

17:15 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub14)

19:00 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub12)

 

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