Torneo Interligas Juvenil: el “Bata” festejó doble

El certamen reservado para categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar sigue con la disputa de la 3° fecha y fue con duelos en Loma Negra.
El “Celeste” y Estudiantes se enfrentaron en las dos categorías en Villa Alfredo Fortabat y fue con goleadas para la visita.
Los resultados:
Sub12:
Loma Negra 0 – 7 Estudiantes
Sub14:
Loma Negra 0 – 3 Estudiantes
La programación:
Miércoles 29:
17:15 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub14)
19:00 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub12)