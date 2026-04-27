Torneo Interligas Juvenil: el “Bata” festejó doble

El certamen reservado para categorías formativas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar sigue con la disputa de la 3° fecha y fue con duelos en Loma Negra.

El “Celeste” y Estudiantes se enfrentaron en las dos categorías en Villa Alfredo Fortabat y fue con goleadas para la visita.

Los resultados:

Sub12:

Loma Negra 0 – 7 Estudiantes

Sub14:

Loma Negra 0 – 3 Estudiantes

La programación:

Miércoles 29:

17:15 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub14)

19:00 hs.: El Fortín vs Embajadores (Sub12)