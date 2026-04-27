Vóley: Liniers ganó la 11° Copa de Primera del “Bata”

Casi una veintena de equipos participaron de la 11° edición de la competencia que organiza la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes.

Durante el sábado y domingo, el certamen que reunió a 19 equipos de gran nivel consagró a Liniers de Bahía Blanca en ambas ramas.

En la rama femenina, las bahienses se quedaron con la Copa de Oro tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata y en la competencia masculina, Liniers también gritó campeón luego de imponerse en una verdadera final ante Comunicaciones de Capital, resolviendo el título en un emocionante tie-break.

Más allá de lo deportivo, el torneo estuvo marcado por una situación climática adversa. El día domingo, debido a un alerta naranja por fuertes vientos, la actividad debió suspenderse desde las 12 hasta las 18 horas.

Los resultados:

Final Copa de Plata Femenina:

RAC 2 – 0 Unión y Progreso (25-21 / 25-22)

Final Copa de Plata Masculina:

Se disputará en la semana entre Estudiantes y Racing

Final Copa de Oro Femenina:

Liniers 2 – 1 Cedetalvo (26-25 / 17-25 / 15-9)

Final Copa de Oro Masculina:

Liniers 2 – 1 Comunicaciones (28-30 / 26-24 / 16-14)

Las posiciones:

Masculino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Comunicaciones

3º Mariano Moreno

4º Glorias

5º Olimpo

6º Azul

Copa de Plata

1º y 2º Racing y Estudiantes (a jugarse)

3º Pueblo Nuevo

4º Costa Sud

Femenino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Cedetalvo

3º Estudiantes

4º Juventud

5º y 6º Mariano Moreno y Pueblo Nuevo (a jugarse)

Copa de Plata

1º Racing A. Club

2º Unión y Progreso

3º Costa Sud

Fuente: Prensa CAE