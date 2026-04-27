Vóley: Liniers ganó la 11° Copa de Primera del “Bata”

Casi una veintena de equipos participaron de la 11° edición de la competencia que organiza la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes.
Durante el sábado y domingo, el certamen que reunió a 19 equipos de gran nivel consagró a Liniers de Bahía Blanca en ambas ramas.
En la rama femenina, las bahienses se quedaron con la Copa de Oro tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata y en la competencia masculina, Liniers también gritó campeón luego de imponerse en una verdadera final ante Comunicaciones de Capital, resolviendo el título en un emocionante tie-break.
Más allá de lo deportivo, el torneo estuvo marcado por una situación climática adversa. El día domingo, debido a un alerta naranja por fuertes vientos, la actividad debió suspenderse desde las 12 hasta las 18 horas.
Los resultados:
Final Copa de Plata Femenina:
RAC 2 – 0 Unión y Progreso (25-21 / 25-22)
Final Copa de Plata Masculina:
Se disputará en la semana entre Estudiantes y Racing
Final Copa de Oro Femenina:
Liniers 2 – 1 Cedetalvo (26-25 / 17-25 / 15-9)
Final Copa de Oro Masculina:
Liniers 2 – 1 Comunicaciones (28-30 / 26-24 / 16-14)
Las posiciones:
Masculino
Copa de Oro
1º Liniers
2º Comunicaciones
3º Mariano Moreno
4º Glorias
5º Olimpo
6º Azul
Copa de Plata
1º y 2º Racing y Estudiantes (a jugarse)
3º Pueblo Nuevo
4º Costa Sud
Femenino
Copa de Oro
1º Liniers
2º Cedetalvo
3º Estudiantes
4º Juventud
5º y 6º Mariano Moreno y Pueblo Nuevo (a jugarse)
Copa de Plata
1º Racing A. Club
2º Unión y Progreso
3º Costa Sud
Fuente: Prensa CAE