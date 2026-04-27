Vóley: Liniers ganó la 11° Copa de Primera del “Bata” | Infoeme
Lunes 27 de Abril 2026 - 23:02hs
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 - 27 de Abril de 2026 | 20:49

Vóley: Liniers ganó la 11° Copa de Primera del “Bata”

Entre sábado y domingo, en las instalaciones del Parque Guerrero se jugó una nueva edición de la “Copa de Primera” y fue con festejo para Liniers en las dos categorías.

 

 

Casi una veintena de equipos participaron de la 11° edición de la competencia que organiza la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes.

 

Durante el sábado y domingo, el certamen que reunió a 19 equipos de gran nivel consagró a Liniers de Bahía Blanca en ambas ramas.

 

En la rama femenina, las bahienses se quedaron con la Copa de Oro tras vencer en la final a Cedetalvo de Mar del Plata y en la competencia masculina, Liniers también gritó campeón luego de imponerse en una verdadera final ante Comunicaciones de Capital, resolviendo el título en un emocionante tie-break.

 

Más allá de lo deportivo, el torneo estuvo marcado por una situación climática adversa. El día domingo, debido a un alerta naranja por fuertes vientos, la actividad debió suspenderse desde las 12 hasta las 18 horas. 

 

Los resultados:

Final Copa de Plata Femenina:

RAC 2 – 0 Unión y Progreso (25-21 / 25-22)

Final Copa de Plata Masculina:

Se disputará en la semana entre Estudiantes y Racing

Final Copa de Oro Femenina:

Liniers 2 – 1 Cedetalvo (26-25 / 17-25 / 15-9)

Final Copa de Oro Masculina:

Liniers 2 – 1 Comunicaciones (28-30 / 26-24 / 16-14)

 

Las posiciones:

Masculino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Comunicaciones

3º Mariano Moreno

4º Glorias

5º Olimpo

6º Azul

Copa de Plata

1º y 2º Racing  y Estudiantes (a jugarse)

3º Pueblo Nuevo

4º Costa Sud

 

Femenino

Copa de Oro

1º Liniers

2º Cedetalvo

3º Estudiantes

4º Juventud

5º y 6º Mariano Moreno y Pueblo Nuevo (a jugarse)

Copa de Plata

1º Racing A. Club

2º Unión y Progreso

3º Costa Sud

 

Fuente: Prensa CAE

 

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