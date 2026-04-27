Vóley: jugadora “albinegra” participó de la Preselección bonaerense

Jugadora de vóley del Club Estudiantes fue convocada por la Federación Bonaerense para participar de una serie de entrenamientos en la ciudad de Ranchos.

Catalina Wagner compartió dos jornadas de trabajo a cargo de los entrenadores Alejandro Tisera y Juan Esparraguera, mientras que el Área de Selecciones es coordinada por el profesor Ariel González junto a otras destacadas jugadoras de distintos puntos de la provincia.

Durante la concentración, las jugadoras realizaron entrenamientos intensivos y disputaron un partido amistoso, en una instancia clave dentro del proceso selectivo de cara a las competencias nacionales.

Fuente: prensa CAE