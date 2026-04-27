Buena actuación de Villamayor en la fecha doble

El autódromo de La Plata recibió la fecha doble del Turismo 4000 Argentino y fue con buenas actuaciones para Nicolás Villamayor.

Nicolás Villamayor cerró el fin de semana con podio en el Roberto Mouras. En la Final del domingo, correspondiente a la 4° fecha, fue tercero.

El olavariense se ubicó en el lote de protagonistas durante toda la carrera y con una gran maniobra se aseguró el tercer escalón del podio, sumando puntos importantes en su regreso a la categoría.

La final fue ganada por José Luis Newing, quien además se quedó con la Copa Master Chicharra.

Previamente, en la Final sabatina, condicionada por las malas condiciones climática, Villamayor al mando de su Chevrolet partió desde el 19° cajón de largada y con buena conducción logró ver la bandera a cuadros en el 8° puesto. Sebastián Salse fue el ganador de la carrera.

La próxima fecha del campeonato se disputará el fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo, sin sede definida aún.