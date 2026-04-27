Olavarrienses en Liga Argentina: Viedma ganó en quinto juego y avanzó

La segunda categoría del básquet nacional tiene a todos los ocho mejores equipos de la temporada y Deportivo Viedma logró su boleto un quinto juego cargado de tensión.

Deportivo Viedma se hizo gigante en el Salvador Bonilla y superó a Provincial, el mejor equipo de la Fase Regular, por 80 a 78 para cerrar la serie 3-2 y avanzar a los Cuartos de Final de la Liga Argentina.

En un quinto juego cargado de tensión, el equipo rionegrino mostró carácter y personalidad para sostener un trámite sumamente parejo. Lejos de sentir la presión del contexto, Viedma jugó con inteligencia, se mantuvo siempre en partido y se llevó la clasificación.

El elenco rionegrino que tuvo una remontada memorable tras estar 0-2 en la serie contó con buenas intervenciones de Jeffrey Merchant. El olavarriense finalizó el partido con 7 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 1 recupero y 2 tapas en 19:31 minutos de juego.

En la próxima ronda, Deportivo Viedma enfrentará a San Isidro, con ventaja de localía para el elenco de San Francisco.