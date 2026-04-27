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 - 27 de Abril de 2026 | 14:37

Liga Nacional: buen aporte de Juárez en la clasificación de Chañares

En la noche del domingo, Chañares aseguró su clasificación a Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenino. Lucía Juárez hizo buen aporte.

Chañares se transformó en el cuarto semifinalista del segundo torneo del año en la élite del básquet femenino nacional al cerrar favorablemente su serie.

 

Chañares se quedó con un sólido triunfo por 57 a 47 frente a Berazategui, en un partido intenso que tuvo distintos momentos y donde el local supo imponer su ritmo en los tramos clave.

 

El equipo cordobés que cerró la serie 2 a 1 y aseguró su presencia en Semifinales tuvo a Lucía Juárez como una de las figuras. La olavarriense jugó 30:37 minutos con 7 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos.

 

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