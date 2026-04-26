Liga Nacional Femenina: Chañares, con serie empatada en Cuartos de Final

Instancias decisivas se juegan en el segundo torneo de la temporada para la máxima categoría del básquet nacional y es con participación del equipo que cuenta con presencia olavarriense.

Chañares inició los Cuartos de Final ante Berazategui y sumó su primera derrota de la temporada, aunque se recuperó y con la serie igualada, define su clasificación a Semifinales.

La llave inició con derrota del elenco cordobés en Buenos Aires. Fue un contundente 53 a 37 para la primera derrota del semestre, en un duelo que no contó con la presencia de Lucía Juárez.

Ya en la noche del sábado, ya James Craik, Chañares igualó la serie al derrotar a Berazategui por 58 a 51 en un partido parejo que se definió en los detalles y que tuvo a las locales consiguiendo la ventaja en la primera mitad.

En el estreno en la serie, Lucía Juárez completó 28:35 minutos con 7 puntos, 4 rebotes y 1 recupero.

Los Cuartos de Final se definirán este domingo desde las 20 horas.