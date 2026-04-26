“Hago todo el esfuerzo para ganar campeonatos y carreras”

El presente de Nehuén Erripa es inmejorable. El ciclista de Olavarría se consolidó como uno de los mejores del país tras una seguidilla de resultados que lo posicionan en lo más alto del ciclismo nacional. Entre sus logros recientes se destacan la consagración en el Campeonato Argentino de contrarreloj en Córdoba y su victoria en la especialidad dentro de la tradicional Doble Bragado.

En una breve pausa dentro de un calendario cargado de competencias y viajes, el olavarriense dialogó con este medio y repasó un año que ya lo tiene como protagonista.

“Venimos teniendo un lindo año. Me tocó ganar seis carreras. Comencé el año ganando la última etapa de la Revancha de la Doble Bragado en el circuito callejero y con el tiempo que saqué me alcanzó para quedarme también con la general. Fue uno de los logros más importantes desde que corro en bici”, expresó.

El buen rendimiento continuó en el Gran Fondo de Mendoza, donde se impuso en un sprint final, y luego en el Campeonato Panamericano, donde finalizó cuarto en la contrarreloj: “Me sirvió para medirme con potencias como México y Colombia. Me volví muy contento porque estuve a pocos segundos del podio”.

Uno de los grandes objetivos de la temporada fue la Doble Bragado, donde logró coronarse campeón en la categoría Sub 23 y quedarse con la etapa de contrarreloj: “Pude vestirme de líder por un día, pero al ser una crono corta no me alcanzó para la general. El objetivo era ganarla, pero tendremos revancha”.

Sin demasiado descanso, Erripa viajó a Córdoba para disputar el Campeonato Argentino de Ruta, donde volvió a demostrar su nivel: “La experiencia de la Doble me dio confianza. Gané la contrarreloj por un minuto veinticinco sobre el segundo y dos minutos al tercero”.

En la prueba de pelotón también fue protagonista, aunque las circunstancias de carrera jugaron en su contra: “Quedé en el grupo puntero cuando el pelotón se cortó, pero algunos equipos no colaboraron porque yo era candidato. Pinché, pude volver y en la última vuelta desconté 41 segundos, pero no alcanzó. Me sentía muy bien y con chances de ganar”.

Un detalle que no pasa desapercibido es que varios de sus triunfos los consiguió representando a un equipo local: “Siempre es lindo llevar algo que identifique a Olavarría. Cada vez que gano o me convocan a la Selección me acuerdo de mis comienzos en el óvalo de Racing y de toda la gente que me apoyó. Representar a la ciudad es muy gratificante”.

Erripa transita su último año en la categoría Sub 23 y ya proyecta el salto definitivo a la élite: “La Sub 23 me enseñó muchísimo. El cambio se siente, pero saber que estoy a la altura me motiva y me hace pensar que puedo ser candidato a nivel nacional”.

Con una mentalidad clara, el ciclista no duda al definir su filosofía deportiva: “Para lograr cosas hay que esforzarse, tener disciplina y correr con hambre de ganar. Hago todo para ganar campeonatos y carreras y eso es lo que me deja contento”.

Al momento de elegir su especialidad, tampoco hay dudas: “Me siento más cómodo en la contrarreloj. Ahí sos vos contra el reloj, cada segundo cuenta. En pruebas largas se pueden marcar diferencias importantes”.

El próximo desafío será en Europa, donde afrontará su segunda temporada en el continente. Sus primeras competencias serán el Gran Premio de República Checa y el Gran Premio de Polonia, ambas pruebas del calendario UCI: “El nivel allá es más alto, pero apuntamos a tener el mejor resultado posible. Nunca se descarta pelear por una victoria”.

Con ambición, resultados y proyección internacional, Nehuén Erripa atraviesa un presente que ilusiona y confirma su crecimiento dentro del ciclismo de alto rendimiento.