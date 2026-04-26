Torneo Interligas: por el alerta naranja, fútbol sólo en Bolívar

El Torneo Unión Regional Deportiva tendrá actividad solo en Bolívar, según confirmaron las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

Varias ciudades se quedarán sin fútbol durante la jornada del domingo debido al alerta meteorológico vigente por fuertes vientos, dónde sí se jugará será en Bolívar.

No habrá partidos en Olavarría, Azul, Laprida y General La Madrid, localidades alcanzadas por el alerta naranja vigente. En contrapartida, sí se jugará en Bolívar, ya que esa zona no se encuentra bajo el mismo nivel de advertencia meteorológica. Según la información oficial, el fenómeno contempla vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que oscilarán entre los 65 y 90 km/h, pudiendo incluso alcanzar los 100 km/h, lo que motivó las medidas preventivas.

Embajadores que debía viajar a Bolívar para completar su duelo de la 9° fecha que inició en la noche del sábado no viajará como medida de prevención y Sierra Chica ya está en la vecina localidad para afrontar sus compromisos.

Se juega:

Zona C

13:00 hs.: Casariego vs. Sierra Chica

15:30 hs.: Bancario vs. Urdampilleta

Zona D

16:00 hs.: Pirovano vs. Bull Dog