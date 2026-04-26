Liga Federal: Racing, otra vez, por la recuperación

Racing recibe a All Boys de Santa Rosa en una nueva fecha de la Conferencia Sudeste A en la tercera categoría del básquet nacional.

El “Chaira” recibirá en el Parque Olavarría a All Boys desde las 21:00 de este domingo y buscará seguir en números positivos en su estadio donde jugó tres cotejos y ganó 2.

El equipo dirigido por Matías Orlando afrontará su cuarta presentación en condición de local e intentará dejar atrás la caída sufrida el pasado fin de semana en General Pico y recuperar sensaciones ante su gente.

En la previa, se confirmó que Sebastián Dupin seguirá fuera de la lista de convocados debido a una molestia física que ya lo marginó de dos de los últimos tres cotejos.

Por el lado visitante, el elenco de Santa Rosa llega al Parque Olavarría tras haber perdido en suplementario ante Estudiantes y buscará cerrar su gira por Olavarría con pardas.

Las acciones del cotejo serán controladas por Alejandro Chantiri y Lucas Bianco de Tres Arroyos.