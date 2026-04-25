Lanceta y su mensaje de adiós: “Me voy orgulloso y convencido de que esto no termina acá”

Leandro Lanceta dejó de ser el presidente de El Fortín y finalizada la Asamblea Anual Ordinaria donde Federico Prester fue confirmado como su reemplazo, se despidió con un sentido mensaje que dio a conocer a través de las redes sociales.

El presidente saliente del “Fortinero” escribió un emotivo mensaje: “Me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida y en la vida de nuestro querido El Fortín. Fueron cuatro años intensos, dos mandatos al frente de esta institución que, como siempre digo, es mucho más que un club: es una familia.

Me voy con la tranquilidad de haber dado todo, de haber trabajado con responsabilidad en un contexto difícil para todos los clubes del país, pero siempre con el objetivo claro de que El Fortín siga creciendo y conteniendo a nuestra gente.

Cuando uno mira hacia atrás y ve la cantidad de chicos y chicas que todos los días llenan el club, entiende que el esfuerzo valió la pena. Ese fue siempre nuestro motor: que cada pibe tenga un lugar, que cada familia encuentre en El Fortín un espacio de pertenencia. Pudimos sostener y mejorar disciplinas, avanzar en obras, ordenar el club y, sobre todo, consolidar un equipo humano comprometido, con dirigentes jóvenes que hoy están preparados para continuar este camino.

Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo colectivo. A la Comisión Directiva, a las subcomisiones, a los colaboradores, a los socios y a cada familia fortinera: gracias. Porque en los momentos difíciles estuvieron, porque pusieron el hombro, porque entendieron que los dirigentes pasamos, pero las obras y los valores quedan. Ese es el verdadero legado que intentamos dejar durante esta gestión.

Me voy orgulloso, pero también convencido de que esto no termina acá. El Fortín tiene futuro, tiene gente, tiene identidad. A quienes continúan, todo mi apoyo y confianza. Y a todos ustedes, gracias por haberme permitido ser parte de esta historia. Porque, como siempre decimos, El Fortín no es de una persona ni de una comisión: El Fortín es de todos”.