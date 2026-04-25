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Incendio en una vivienda del microcentro

El siniestro se registró en la planta alta de una casa ubicada en Lavalle al 2200. Una ambulancia asistió a la propietaria, que se encontraba en buen estado de salud.

 

Este sábado se produjo un incendio en la planta alta de una vivienda ubicada en Lavalle al 2200, en la zona del microcentro de Olavarría.

 

Personal del Cuartel Central de Bomberos trabajó en el lugar y logró sofocar las llamas rápidamente. Según se informó, las pérdidas fueron parciales.

 

En el lugar también intervino una ambulancia del servicio EMO, que asistió a la propietaria de la vivienda, quien se encontraba en buen estado de salud.

Además, participaron efectivos del Comando de Patrullas, personal del servicio privado de alarmas y una cuadrilla de Coopelectric, que trabajó en la zona tras el hecho.

 

 

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