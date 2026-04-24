José Maceo seguirá siendo presidente del Club Pueblo Nuevo 

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y además de aprobar la Memoria y Balance del ejercicio 2025, se confirmó la continuidad de José Maceo como presidente.

Con la participación de socios, dirigentes y representantes de diferentes disciplinas, se realizó la Asamblea donde se confirmó la continuidad de José Daniel Maceo como presidente, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde el año 2000.

Además, se destacó la consolidación institucional y el crecimiento sostenido de la entidad en diferentes áreas. Se subrayaron importantes avances en infraestructura y servicios, entre ellos la construcción y mejora de baños y vestuarios, el pintado general del gimnasio Juan Manolio y la colocación de piso atérmico en el sector de la pileta principal.

Asimismo, se informó el progreso en la construcción de un nuevo gimnasio dentro del predio, lo que permitirá ampliar la capacidad para la práctica deportiva en simultáneo y la modernización del sistema de iluminación, con el recambio a tecnología LED en los gimnasios y la finalización de la iluminación de la cancha de fútbol.

En el plano educativo y social, se destacó que desde 2025 funciona en las instalaciones del club el Centro de Educación Física N°124, que cuenta con una matrícula superior a los 1.400 alumnos, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y el rol social de la institución.

La nueva Comisión Directiva:

Presidente: José Daniel Maceo

Vicepresidente 1°: César O. Notararigo

Vicepresidente 2°: Gustavo Javier Barresi

Secretario: Rolando R. Fernández

Prosecretaria: María Agustina Maceo

Tesorero: Marcelo Sebastián Masson

Protesorero: Juan Pablo Notararigo

Secretaria de Actas: María Luz Álvarez

Vocales titulares: María Alejandra Fernández, Guillermo Gabriel Sbardolini

Vocales suplentes: Gastón Oscar Lucero, María Luz Disteffano, Fabián Eduardo Piñero, Ilan José Bellagamba

Revisores de cuentas: María Teresa Quinteros, Diego Enrique Clar

Fuente: Prensa Pueblo Nuevo