Bochas: jugaron el Infanto-Mayor y más fechas en Tríos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó una nueva semana para las competencias oficiales y también completó el regreso del Torneo Infanto-Mayor.
Durante el transcurso del fin de semana, en diferentes escenarios tuvo lugar el Torneo Infanto-mayor donde se consagraron campeones Tiziano Orradre y Roberto Vallejos.
La dupla ganadora derrotó en la Final a Franchesca Sosa y Marcelo Landoni en el certamen que organizó la Escuela de Bochas "Profe Rubén Vila”.
Además, en el transcurso de la semana prosiguió el Torneo Oficial de Tríos para Damas y Caballeros.
Los resultados:
Damas
8° fecha
Hinojo 11 – 15 Pueblo Nuevo B
Fortín Tradicionalista A 15 – 2 EL Fortín A
Fortín Tradicionalista B 7 - 15 Pueblo Nuevo A
Loma Negra A 15 – 4 El Fortín B
Loma Negra B 15 – 3 Álvaro Barros
9° fecha
Hinojo 9 – 15 El Fortín A
Fortín Tradicionalista A 15 – 4 Loma Negra B
Fortín Tradicionalista B 15 – 3 El Fortín B
Pueblo Nuevo A 15 – 9 Álvaro Barros
Pueblo Nuevo B 15 – 9 Loma Negra A
Infanto-Juvenil
Sub12:
4° fecha
Hinojo A 12 – 5 Hinojo B
Pueblo Nuevo 7 – 6 Loma Negra 6 (finalizado por tiempo)
Sub15:
3° fecha
Loma Negra (Ariel González) 12 – 3 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)
Alvaro Barros (Raiquen Arce) 8 – 6 Hinojo (Juan Passarini) (Finalizó por tiempo)
Libre: Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)