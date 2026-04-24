Bochas: jugaron el Infanto-Mayor y más fechas en Tríos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” completó una nueva semana para las competencias oficiales y también completó el regreso del Torneo Infanto-Mayor.

Durante el transcurso del fin de semana, en diferentes escenarios tuvo lugar el Torneo Infanto-mayor donde se consagraron campeones Tiziano Orradre y Roberto Vallejos.

La dupla ganadora derrotó en la Final a Franchesca Sosa y Marcelo Landoni en el certamen que organizó la Escuela de Bochas "Profe Rubén Vila”.

Además, en el transcurso de la semana prosiguió el Torneo Oficial de Tríos para Damas y Caballeros.

Los resultados:

Damas

8° fecha

Hinojo 11 – 15 Pueblo Nuevo B

Fortín Tradicionalista A 15 – 2 EL Fortín A

Fortín Tradicionalista B 7 - 15 Pueblo Nuevo A

Loma Negra A 15 – 4 El Fortín B

Loma Negra B 15 – 3 Álvaro Barros

9° fecha

Hinojo 9 – 15 El Fortín A

Fortín Tradicionalista A 15 – 4 Loma Negra B

Fortín Tradicionalista B 15 – 3 El Fortín B

Pueblo Nuevo A 15 – 9 Álvaro Barros

Pueblo Nuevo B 15 – 9 Loma Negra A

Infanto-Juvenil

Sub12:

4° fecha

Hinojo A 12 – 5 Hinojo B

Pueblo Nuevo 7 – 6 Loma Negra 6 (finalizado por tiempo)

Sub15:

3° fecha

Loma Negra (Ariel González) 12 – 3 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)

Alvaro Barros (Raiquen Arce) 8 – 6 Hinojo (Juan Passarini) (Finalizó por tiempo)

Libre: Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)