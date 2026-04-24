Representantes del Club Español estuvieron en Tres Arroyos

Intensa actividad tiene este año mundialista el billar 5 Quillas y el último fin de semana, representantes locales compitieron en el Club de Pelota en un certamen que reunió a treintena de deportistas.

El torneo que reunió a jugadores de Buenos Aires y Río Negro contó con la participación de Darío Rodríguez, Omar Nicolás Margonari, Víctor Hugo Di Marco y Leonardo Fiscella en representación del Club Español.

La mejor posición fue la de Rodríguez que finalizó en cuarto lugar tras caer en Semifinales y también se ubicó en el Top10, Margonari. Además, Di Marco llegó hasta Dieciseisavos de Final.

La victoria fue para el jugador local Rodolfo Barbosa de Segunda Categoría, que venció en la final a Roberto Veyra de Primera Categoría del Club de Pesca de Necochea.