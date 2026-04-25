Liga Federal: Estudiantes se reencontró con el triunfo en suplementario

La tercera categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la Conferencia Sudeste A y en el Maxigimnasio hubo victoria de Estudiantes.

El “Bataraz” venció 96 a 95 a All Boys en tiempo suplementario y volvió al triunfo tras cuatro derrotas seguidas. Había sido empate en 82 en los cuatro periodos iniciales. Adriano Maretto y Agustín Sánchez fueron los máximos anotadores con 29 puntos.

Innecesario tanto sufrimiento para los dirigidos por Mariano Iglesias que habían sido dominadores, siempre reaccionaron ante los buenos pasajes de su rival y había conseguido una ventaja de 15 puntos, pero se quedó sin gol en los últimos minutos y terminó jugando cinco minutos extras.

Las acciones habían iniciado con el “Bata” en ventaja, pero los pampeanos reaccionaron y lograron hasta pasar al frente en algún pasaje del segundo cuarto. Con varias conversiones de tres puntos, se aumentó el goleo y el equipo de Olavarría se fue al descanso en ventaja.

En la continuidad se vio el mejor momento de Estudiantes, logró una distancia de una quincena de puntos y controlaba las acciones, pero cuando todo parecía encaminar una victoria anticipada, el equipo santarroseño reaccionó dejó sin gol al “albinegro” y empardó el electrónico para forzar el tiempo extra.

En los últimos 5 minutos, ambos elencos eligieron posesiones largas para seguir sin vencedor hasta las últimas ofensivas donde Estudiantes fue mejor y se aseguró la victoria en un final agónico.

Gran partido colectivo del elenco local, uno de los mejores de la temporada. Tuvo en Adriano Maretto el máximo goleador y también contó con los buenos aportes de Piccinelli y Framiñan. Mención aparte para Masson que en su estreno en la temporada (es ficha de recambio) hizo valer su talla y además de conversiones, tuvo gran labor en defensa ante el dueto Sánchez-Bellozas.

Síntesis Estudiantes – All Boys:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Casalot, N. y Szchenyi, A.

Estudiantes (96): Murias (5), Piccinelli (15), Arese (12), Maretto (29), Molina (10) -FI- Masson (9), Mariano (2), Framiñan (8), Rincón (6). DT- Mariano Iglesias

All Boys (95): Zalabardo (14), Manera (7), Herrero (9), Ingrassia (0); Sánchez (29) -FI- Bellozas (20), Bonino (5), Torres (11). DT- Ezequiel Santiago

Parciales: 19 – 18; 49 – 41; 67 – 58; 82 – 82 y 96 – 95