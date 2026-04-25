Básquet Local: Deportivo Argentino estrenó localía con victoria

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 2° fecha en la noche del viernes y fue con festejo para Argentino.

Deportivo Argentino de Pehuajó derrotó 76 a 73 a El Fortín que tuvo su estreno en la competencia local en tiempo suplementario. Había sido empate en 68.

Otro cotejo del certamen local se definió en cinco minutos extras ya que, en el Roberto Basigalup, el local y el “Fortinero” brindaron un cotejo de ida y vuelta, cambios constantes de marcador y ganador incierto.

Los de Olavarría no lograron sostener una leve ventaja en el final del cuarto periodo y Argentino lo aprovechó para igualar las acciones primero y continuar con la racha en el suplementario.