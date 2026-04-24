Golf: arrancó la competencia anual de mitad de semana

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo un nuevo Medal Play 9 hoyos que marcó el inicio de la competencia anual que otorga un viaje como premio y fue con un buen número de deportistas para dos categorías.

En esta primera fecha, José Gonzáles se impuso en Hasta 16 de Hándicap con 34 golpes netos y fue escoltado por Iván Recabarren con 35 golpes y Mario Fonseca con 38 golpes.

Por otro lado, Guillermo López ganó en De 17 al Máximo con 31 golpes. Víctor Benítez con 33 golpes fue segundo y Remo Calahorrano con 34 golpes completó el podio.

La actividad continuará el fin de semana con doble jornada ya que el sábado se jugará un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Bunker”, mientras que el domingo se llevará a cabo un Medal Play 9 hoyos, Torneo “Ford K”.

Fuente: prensa CAE