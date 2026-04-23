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 - 23 de Abril de 2026 | 13:20

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de gran parte de la reforma laboral de Javier Milei.

El Gobierno consiguió este jueves un espaldarazo en la justicia del trabajo. Un fallo de la Cámara del Trabajo suspendió la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei.

 

El 30 de marzo pasado, el juez Raúl Ojeda suspendió 83 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral (27.802), que consiguió La Libertad Avanza (LLA) durante las sesiones extraordinarias. El fallo de Ojeda estaba en línea con lo que había pedido la Confederación General del Trabajo (CGT).

 

En horas de la mañana, el Gobierno se presentó para pedir que la apelación contra la cautelar de Ojeda sea con carácter suspensivo. Esto implica que, hasta tanto se revise el fallo, se suspenden sus efectos. En otras palabras, quedan vigentes los artículos cuestionados de la reforma laboral.

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