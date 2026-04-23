El Concejo Deliberante aprobó un aumento del agua del 120%

Este jueves se aprobó por mayoría un aumento del 120,35% en la tarifa del servicio sanitario.

Fue en el marco de la 4ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde los bloques trataron el pedido elevado por Coopelectric bajo el expediente “Actualización de costos de prestación del servicio sanitario”. Mediante una nota formal, la entidad solicitó una revisión de las tarifas en función del incremento de sus costos operativos.

La solicitud fue acompañada por todos los bloques excepto La Libertad Avanza. Los ediles que votaron a favor del aumento coincidieron que resultaba necesaria una adecuación de la tarifa debido a que la última suba se había implementado en el año 2024.

El tratamiento del proyecto no estuvo exento de debate y fue el edil Guillermo Lascano de La Libertad Avanza el que dio comienzo, con un tono elevado y fuertes críticas al oficialismo.

“Me llama la atención el silencio del oficialismo, les resulta insignificante dar un aumento del servicio sin el análisis correspondiente. De repente ahora dejan de defender a los vecinos de los barrios. No sé qué sufren, Ejecutivitis. Recuerdo que los anteriores aumentos fueron rechazados por el oficialismo con larguísimas discusiones” expresó.

Sostuvo Lascano que el cuestionamiento de su bloque no es al porcentaje de aumento, sino que puntualizó en un concepto cobrado en las facturas por un acuerdo con Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). “Por eso no avalamos esta estructura de costos” indicó.

La respuesta llegó de parte de Federico Aguilera: “Este pedido ha tenido múltiples tratamientos en todas las comisiones del Concejo Deliberante, en las cuales el mismo concejal que hoy habla con mucha vehemencia estuvo y no planteó ninguna discusión ni expuso sus argumentos”.

“Seguramente necesitaba hacerlo en este recinto ante la cámara para que lo vean y poder replicarlo en sus redes sociales” disparó.

También habló el concejal de PRO-ERF, Hilario Galli, quien se mostró de acuerdo con los dichos de Lascano, aunque consideró que debía tratarse una cuestión más amplia que tiene que ver con “la situación crítica en relación a la ecuación económica y financiera que ha manifestado en varias oportunidades la cooperativa”.

“Uno puede o no estar de acuerdo con la estructura, pero sí con lo conceptual respecto a la necesidad de la recomposición tarifaria” añadió.

En una línea similar, Francisco González (UCR) consideró que “es fácil como oposición rechazar este pedido de aumento de tarifa, pero no es la solución a la situación que atraviesa el servicio y este tema merece ser tratado con responsabilidad”.

A su turno, Marcelo Petes (Por Más Libertad) sostuvo: “Mi aprobación se basa en que tuvimos el tiempo suficiente para tratar el expediente. Coincido con el edil opositor (Lascano) sobre el llamativo silencio del oficialismo, pero también coincido en la necesidad de este aumento considerando los números que se están pagando hoy en día por este servicio esencial. Son números que necesitan una readecuación”.

El pedido original había sido elevado en el mes de noviembre del año pasado. Posteriormente, la Cooperativa solicitó que se actualizarán los valores teniendo en cuenta el período comprendido entre noviembre y marzo, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, la actualización contempla el impacto de la morosidad en el pago del servicio y el aumento en los costos de mano de obra, factores que inciden directamente en la estructura de gastos de la prestataria.

La propuesta había sido previamente abordada en comisiones, donde ningún bloque presentó objeciones al aumento y la estructura de costos presentados por la prestataria del servicio. Además, el pasado 11 de marzo se realizó la audiencia pública que exige la ley antes de cada actualización tarifaria de servicios públicos.

El último aumento de la tarifa aprobado en el Concejo Deliberante se concretó el 1º de noviembre de 2024 e implicó una suba del 341%.