Torneo Unión Regional Deportiva: se programó la anteúltima fecha

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida disputará el anteúltimo capitulo para las cuatro zonas y en la previa se definió la programación.
Con apenas dos fechas por delante, varios de los equipos buscarán asegurarse su boleto a los Play-Off.
La acción iniciará el sábado en Bolívar, mientras que en Olavarría habrá cinco partidos, tres en la Ciudad y los restantes en Hinojo y Sierras Bayas.
La programación:
Zona A
Sábado:
20:00 hs.: Balonpié vs. Loma Negra
Domingo:
13:00 hs.: Colonias y Cerros vs. Independiente -en Embajadores-
15:00 hs.: Espigas vs. Cemento Armado -en Hinojo-
15:30 hs.: Boca Juniors vs. Alumni Azuleño
Zona B
Domingo:
15:00 hs.: Barracas vs. Racing
15:00 hs.: Juventud vs. Hinojo
15:00 hs.: Vélez vs. Jorge Newbery -en cancha de Sportivo Piazza-
16:00 hs.: San Martín vs. Sportivo Piazza
Zona C
Domingi:
13:00 hs.: Casariego vs. Sierra Chica
15:30 hs.: Lilán vs. El Fortín
15:30 hs.: Bancario vs. Urdampilleta
15:45 hs.: Ferro vs. Ingeniero
Zona D
Domingo:
15:00 hs.: Municipales vs. Platense
15:30 hs.: Racing (L) vs. Estudiantes
16:00 hs.: Pirovano vs. Bull Dog
17:30 hs.: Empleados vs. Embajadores