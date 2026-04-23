Torneo Unión Regional Deportiva: se programó la anteúltima fecha

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida disputará el anteúltimo capitulo para las cuatro zonas y en la previa se definió la programación.

Con apenas dos fechas por delante, varios de los equipos buscarán asegurarse su boleto a los Play-Off.

La acción iniciará el sábado en Bolívar, mientras que en Olavarría habrá cinco partidos, tres en la Ciudad y los restantes en Hinojo y Sierras Bayas.

La programación:

Zona A

Sábado:

20:00 hs.: Balonpié vs. Loma Negra

Domingo:

13:00 hs.: Colonias y Cerros vs. Independiente -en Embajadores-

15:00 hs.: Espigas vs. Cemento Armado -en Hinojo-

15:30 hs.: Boca Juniors vs. Alumni Azuleño

Zona B

Domingo:

15:00 hs.: Barracas vs. Racing

15:00 hs.: Juventud vs. Hinojo

15:00 hs.: Vélez vs. Jorge Newbery -en cancha de Sportivo Piazza-

16:00 hs.: San Martín vs. Sportivo Piazza

Zona C

Domingi:

13:00 hs.: Casariego vs. Sierra Chica

15:30 hs.: Lilán vs. El Fortín

15:30 hs.: Bancario vs. Urdampilleta

15:45 hs.: Ferro vs. Ingeniero

Zona D

Domingo:

15:00 hs.: Municipales vs. Platense

15:30 hs.: Racing (L) vs. Estudiantes

16:00 hs.: Pirovano vs. Bull Dog

17:30 hs.: Empleados vs. Embajadores