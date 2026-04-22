Básquet Formativo: jugaron numerosa cantidad de partidos 

Los certámenes que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías en edad de formación completaron un cargado fin de semana en los escenarios locales.

En el Torneo Anual de caballeros hubo ocho duelos en las dos Zonas y en la continuidad del Torneo Apertura femenino, se jugaron tres cruces.

Los resultados:

Masculino:

Estudiantes Negro – Racing:

Mini: 62 – 44

U13:67 – 44

U15: 61 – 58

U17: 63 – 51

Pueblo Nuevo – Chacarita:

Mini: 00 – 20

U13: 00 – 20

U15: 53 – 64

U17: 38 – 62

Pueblo Nuevo – Estudiantes Negro:

Mini: 00 – 20

U13: 41 – 85

U15: 36 – 61

U17: 40 – 70

Racing (L) – San Martín:

U15: 97 – 39

U17: 91 – 43

Racing Blanco vs Mariano Moreno:

U17: 94 – 31

Argentino – Ferro:

Mini: 20 – 00

U13: 00 – 20

U15: 24 – 76

U17: 53 – 64

Comercio – Estudiantes Blanco:

U13: 77 – 30

U15: 72 – 36

U17: 53 – 34

Sport Club Trinitarios – El Fortín:

Mini: 71 – 10

U13: 63 – 15

U15: 74 - 66

U17: 67 – 45

Femenino:

Deportivo Argentino – Henderson:

U17: 20 – 32

Alfa y Omega – Comercio:

U13: 56 – 39

Sport Club Trinitarios – Estudiantes:

U13: 46 – 26

U15: 30 – 52