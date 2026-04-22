Comenzó el Campeonato Argentino de Ruta y hubo títulos para Olavarría

El Autódromo “Hermanos Emiliozzi” recibe el Campeonato Argentino de Ruta Máster y en el estreno del certamen organizado por la Federación Argentina de Ciclismo, la Federación Olavarría Centro sumó sus primeros festejos.

La actividad reservada para las categorías Máster y Élite, tanto en damas como en caballeros inició con podios para los representantes locales en la especialidad contrarreloj individual.

Francisco Posse se quedó con el título en la categoría Máster E1, firmando una destacada actuación en la contrarreloj individual. En la misma divisional, Juan Pedro García también tuvo una buena performance y finalizó en la quinta posición.

Por su parte, Roberto Martínez sumó otro festejo para la delegación local al imponerse en la categoría Máster E2.

Además, hubo otras actuaciones destacadas: en la categoría D1, Miguel Barzola finalizó en el noveno lugar, mientras que Alberto Menchi fue quinto en la divisional Máster D2.

Entre las Damas, Lucrecia Hernández se subió al podio tras obtener el subcampeonato en la categoría Máster A, aportando otra gran actuación para Olavarría en el inicio del certamen.