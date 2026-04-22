“Los médicos no somos forajidos que atendemos a la gente”

Los profesionales de la salud pública en Olavarría se sienten atrapados en un universo para el que no estaban preparados, ni se sienten cómodos, que es el de las fakes news, las operaciones políticas y las publicaciones en redes sociales que en algunos receptores pueden operar como verdades reveladas.

La dirección del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” y la plana mayor de las distintas especialidades convocaron a distintos medios este miércoles para abordad la cuestión y el funcionamiento del nosocomio ante informaciones y denuncias que han trascendido en las últimas semanas.

“El Hospital de Olavarría tiene mejor chapa afuera que en la propia ciudad de Olavarría” cerró uno de los jefes de área esta reunión que se prolongó por casi una hora y media.

“Las publicaciones falsas sobre el Hospital están influyendo en la tradicional relación que existía entre el profesional y el paciente. Se ha minado la empatía” marcaron, a lo que uno de los profesionales acotó que “se dijo que Neonatología estaba cerrado y eso era mentira”.

Salió a la palestra el caso de una paciente que falleció luego de una intervención quirúrgica y desde el grupo responsable de cirugía subrayaron que “no toleramos más esta situación; nos sentimos maltratados”.

La información, según las fuentes hospitalarias, no sólo fue tergiversada por algunos medios, sino que fue abordada “irresponsablemente” por una concejal del bloque de La Libertad Avanza en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante.

“No nos vamos a callar más. Los profesionales del Hospital trabajamos con seriedad, no somos un grupo de forajidos que atiende a la gente” sostuvo otra jefe de área.

A lo que una colega acotó “un sector de la política que hace cinco años nos defendía, ahora son los que nos atacan. Se ha perdido riqueza en el debate político”.

“No queremos sacarnos de encima nuestras responsabilidades, acá nadie se esconde, lo que sí estamos seguros de que el 95% por ciento de los pacientes se sienten bien atendidos en el Hospital” afirmó otro jefe de sector.

En un caso específico se desmintió que existan vacantes. “Todas las jefaturas están cubiertas” se informó. “El que no usa el Hospital se cree que nos hay profesionales en todas las especialidades y eso no es cierto” se sumó desde otro sector.

Entre otras cuestiones revelaron que desde la pandemia las consultas en salud mental han crecido un 40% y que con la coyuntura se ha visto notablemente incrementada la demanda y lo mismo la búsqueda de pacientes judicializados.

Se refirieron también a críticas sobre la salida de pacientes antes del alta y apelaron a la ley. “El Hospital no es una cárcel y nosotros no podemos retener por la fuerza a nadie” argumentaron.

A tono con el cierre de este encuentro, en una de las últimas intervenciones los profesionales que participaron del encuentro coincidieron en que “este Hospital es distinto a todos los de la región, con un recurso humano de excelencia, que ha sido formado a lo largo del tiempo”.

“Con todas estas informaciones que se publican, las operaciones políticas y lo que se dice en redes sociales sentimos que hemos quedado en medio de un fuego cruzado” sintetizó un profesional sobre el espíritu de una convocatoria realizada por médicos que tenían ganas de decir sus verdades.